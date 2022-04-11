Британская разведка сообщила о новых доказательствах военных преступлений россиян

После выхода российских войск из северных областей Украины продолжают появляться новые доказательства их военных преступлений.
"После выхода российских военных с севера Украины продолжают появляться дополнительные доказательства вероятных военных преступлений РФ. Сюда входит сообщение об обнаружении вблизи Бузовой (село в Бучанском районе Киевщины, - ред.) импровизированной могилы с погибшими украинскими гражданскими", – говорится в отчете.
Британская разведка также зафиксировала новую информацию об изнасилованиях, совершенных солдатами армии РФ.
"Обвинения о сексуальном насилии со стороны российских военнослужащих сохраняются", – говорится в сообщении.