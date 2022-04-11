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Британская разведка сообщила о новых доказательствах военных преступлений россиян

Британская разведка сообщила о новых доказательствах военных преступлений россиян После выхода российских войск из северных областей Украины продолжают появляться новые доказательства их военных преступлений.
Другие страны
11 апреля 2022 г. 03:31
Британская разведка сообщила о новых доказательствах военных преступлений россиян

После выхода российских войск из северных областей Украины продолжают появляться новые доказательства их военных преступлений.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в отчете британской разведки за 10 апреля, опубликованном в Twitter Минобороны Великобритании.

"После выхода российских военных с севера Украины продолжают появляться дополнительные доказательства вероятных военных преступлений РФ. Сюда входит сообщение об обнаружении вблизи Бузовой (село в Бучанском районе Киевщины, - ред.) импровизированной могилы с погибшими украинскими гражданскими", – говорится в отчете.

Британская разведка также зафиксировала новую информацию об изнасилованиях, совершенных солдатами армии РФ.

"Обвинения о сексуальном насилии со стороны российских военнослужащих сохраняются", – говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya kəşfiyyatı Rusiya hərbçilərinin cinayətlərinə dair yeni sübutlar təqdim edib

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