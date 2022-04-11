Британская разведка сообщила о новых доказательствах военных преступлений россиян

После выхода российских войск из северных областей Украины продолжают появляться новые доказательства их военных преступлений.

После выхода российских войск из северных областей Украины продолжают появляться новые доказательства их военных преступлений.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в отчете британской разведки за 10 апреля, опубликованном в Twitter Минобороны Великобритании.

"После выхода российских военных с севера Украины продолжают появляться дополнительные доказательства вероятных военных преступлений РФ. Сюда входит сообщение об обнаружении вблизи Бузовой (село в Бучанском районе Киевщины, - ред.) импровизированной могилы с погибшими украинскими гражданскими", – говорится в отчете.

Британская разведка также зафиксировала новую информацию об изнасилованиях, совершенных солдатами армии РФ.

"Обвинения о сексуальном насилии со стороны российских военнослужащих сохраняются", – говорится в сообщении.