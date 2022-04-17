Британская разведка: Россия стремится утвердить региональную гегемонию

"Российская армия продолжает наносить артиллерийские удары по украинским позициям".

"Российская армия продолжает наносить артиллерийские удары по украинским позициям".

Как передает Report, об этом написано в Twitter британского министерства обороны на основе данных разведки.

"Основное внимание России сосредоточено в восточной Украине. Но конечная цель остается неизменной. РФ пытается утвердить свою региональную гегемонию. Мы продолжаем поддерживать Украину вместе с нашими международными партнерами. Британское правительство оказывает Украине экономическую, гуманитарную и оборонную помощи. Вводим дополнительные санкции в отношении России и Беларуси", - говорится в сообщении.