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Британская разведка: Россия стремится утвердить региональную гегемонию

Британская разведка: Россия стремится утвердить региональную гегемонию "Российская армия продолжает наносить артиллерийские удары по украинским позициям".
Другие страны
17 апреля 2022 г. 10:50
Британская разведка: Россия стремится утвердить региональную гегемонию

"Российская армия продолжает наносить артиллерийские удары по украинским позициям".

Как передает Report, об этом написано в Twitter британского министерства обороны на основе данных разведки.

"Основное внимание России сосредоточено в восточной Украине. Но конечная цель остается неизменной. РФ пытается утвердить свою региональную гегемонию. Мы продолжаем поддерживать Украину вместе с нашими международными партнерами. Британское правительство оказывает Украине экономическую, гуманитарную и оборонную помощи. Вводим дополнительные санкции в отношении России и Беларуси", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya kəşfiyyatı: "Rusiya regional hegemonluğunu təsdiq etməyə çalışır"

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