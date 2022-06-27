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Британская разведка: Россия сейчас пытается усилиться на северном Изюмском направлении

Британская разведка: Россия сейчас пытается усилиться на северном Изюмском направлении Основным направлением наступления России остается Северодонецко-Лисичанское. Однако неделя постоянных тяжелых обстрелов свидетельствует о том, что Россия сейчас пытается усилиться на северном Изюмском направлении.
Другие страны
27 июня 2022 г. 12:16
Британская разведка: Россия сейчас пытается усилиться на северном Изюмском направлении

Основным направлением наступления России остается Северодонецко-Лисичанское. Однако неделя постоянных тяжелых обстрелов свидетельствует о том, что Россия сейчас пытается усилиться на северном Изюмском направлении.

Об этом передает Report со ссылкой на публикацию Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, украинские силы продолжают удерживать оборону на этом участке, эффективно используя лесистую местность для обороны.

По данным британской разведки, в ближайшие недели российская кампания, скорее всего, будет все больше опираться на эшелоны резервных сил. Они состоят из нескольких отдельных компонентов, которые Россия почти наверняка уже начала развертывать.

Резерв боевой армии России - это недавнее нововведение, состоящее из резервистов-добровольцев, которые развертываются как целые подразделения, обычно предназначенные для выполнения задач по охране тыла.

"Человеческий мобилизационный ресурс - это значительный резерв всех ветеранов, служивших в регулярных вооруженных силах за последние пять лет. Российские власти, вероятно, используют добровольцев из этой категории для укомплектования третьих батальонов в составе регулярных бригад", - отмечается в сводке.

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