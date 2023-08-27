Британская разведка: Россия и Украина ведут бои за "вышки Бойко" в Черном море

Британская военная разведка в ежедневном военном обзоре обращает внимание на бои между российскими и украинскими силами за так называемые "вышки Бойко" - газовые и нефтяные платформы в Черном море между Крымом и Одессой.
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Так, напоминают авторы сводки, российский самолет
Платформы, отмечает британская разведка, можно использовать как посадочные площадки вертолетов, для размещения ракетных систем, а также в качестве передовых баз, что делает контроль над ними ценными не только с точки зрения добычи нефти и газа.
Отметим, что упомянутые вышки символично названы в честь бывшего министра энергетики Украины Юрия Бойко. Установки были куплены в Сингапуре во время его пребывания на посту министра.