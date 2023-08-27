Британская разведка: Россия и Украина ведут бои за "вышки Бойко" в Черном море

Британская военная разведка в ежедневном военном обзоре обращает внимание на бои между российскими и украинскими силами за так называемые вышки Бойко — газовые и нефтяные платформы в Черном море между Крымом и Одессой.

Британская военная разведка в ежедневном военном обзоре обращает внимание на бои между российскими и украинскими силами за так называемые "вышки Бойко" - газовые и нефтяные платформы в Черном море между Крымом и Одессой.

Как передает Report , об этом сообщило Минобороны Великобритании в Х (ранее Twitter).

Так, напоминают авторы сводки, российский самолет обстрелял украинский военный катер, находившийся возле одной из таких платформ. Ранее украинские силы несколько раз наносили удары по "вышкам Бойко", которые эксплуатирует компания "Черноморнефтегаз", подконтрольная властям аннексированного Крыма.

Платформы, отмечает британская разведка, можно использовать как посадочные площадки вертолетов, для размещения ракетных систем, а также в качестве передовых баз, что делает контроль над ними ценными не только с точки зрения добычи нефти и газа.

Отметим, что упомянутые вышки символично названы в честь бывшего министра энергетики Украины Юрия Бойко. Установки были куплены в Сингапуре во время его пребывания на посту министра.