Британская разведка: Россия хочет заменить "Вагнер" другой ЧВК

Россия, вероятно, стремится спонсировать и развивать альтернативные частные военные компании, чтобы в конечном итоге заменить ЧВК группы Вагнера в ее важной боевой роли в Украине.

Россия, вероятно, стремится спонсировать и развивать альтернативные частные военные компании, чтобы в конечном итоге заменить ЧВК группы Вагнера в ее важной боевой роли в Украине.

Как передает Report, об этом 4 апреля сообщает министерство обороны Великобритании в Twitter, ссылаясь на данные своей разведки.

Отмечается, что это происходит на фоне громкой междоусобицы между минобороны РФ и группой "Вагнер". Российское военное руководство, вероятно, хочет заменить ее на ЧВК, над которой у него будет больший контроль.

При этом ни одна другая известная российская ЧВК в настоящее время не приближается к размеру или боевой силе "Вагнер", отмечается в сообщении.



