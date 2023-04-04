О нас

Британская разведка: Россия хочет заменить "Вагнер" другой ЧВК

Британская разведка: Россия хочет заменить "Вагнер" другой ЧВК Россия, вероятно, стремится спонсировать и развивать альтернативные частные военные компании, чтобы в конечном итоге заменить ЧВК группы Вагнера в ее важной боевой роли в Украине.
Другие страны
4 апреля 2023 г. 09:54
Британская разведка: Россия хочет заменить Вагнер другой ЧВК

Россия, вероятно, стремится спонсировать и развивать альтернативные частные военные компании, чтобы в конечном итоге заменить ЧВК группы Вагнера в ее важной боевой роли в Украине.

Как передает Report, об этом 4 апреля сообщает министерство обороны Великобритании в Twitter, ссылаясь на данные своей разведки.

Отмечается, что это происходит на фоне громкой междоусобицы между минобороны РФ и группой "Вагнер". Российское военное руководство, вероятно, хочет заменить ее на ЧВК, над которой у него будет больший контроль.

При этом ни одна другая известная российская ЧВК в настоящее время не приближается к размеру или боевой силе "Вагнер", отмечается в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке British intelligence: Russia is likely seeking to replace Wagner Group with other PMC
Версия на азербайджанском языке Britaniya kəşfiyyatı: "Rusiya “Vaqner”i başqa hərbi təşkilatla əvəz etmək niyyətindədir”

Другие новости из категории

Крушение пассажирского поезда в Нидерландах, десятки пострадавших
Крушение пассажирского поезда в Нидерландах, десятки пострадавших
4 апреля 2023 г. 08:57
В Австралии запретят TikTok на всех правительственных устройствах
В Австралии запретят TikTok на всех правительственных устройствах
4 апреля 2023 г. 07:37
СМИ: Трамп может получить до четырех лет лишения свободы
СМИ: Трамп может получить до четырех лет лишения свободы
4 апреля 2023 г. 06:11
Сегодня Финляндия станет 31-м членом НАТО
Сегодня Финляндия станет 31-м членом НАТО
4 апреля 2023 г. 04:53
Израиль нанес очередной ракетный удар по проиранским силам
Израиль нанес очередной ракетный удар по проиранским силам
4 апреля 2023 г. 03:21
Боррель встретился с Кулебой для обсуждения помощи Украине
Боррель встретился с Кулебой для обсуждения помощи Украине
4 апреля 2023 г. 02:17
Лавров встретится с Гутерришем в Нью-Йорке и будет председательствовать на двух заседаниях ООН
Лавров встретится с Гутерришем в Нью-Йорке и будет председательствовать на двух заседаниях ООН
4 апреля 2023 г. 01:13
Белый дом не подтвердил сбор аэростатом КНР данных с военных объектов
Белый дом не подтвердил сбор аэростатом КНР данных с военных объектов
4 апреля 2023 г. 00:53
Сегодня в Нью-Йорке Дональд Трамп предстанет перед судом
Сегодня в Нью-Йорке Дональд Трамп предстанет перед судом
4 апреля 2023 г. 00:11
Избирком Черногории подтвердил победу Милатовича на выборах президента страны
Избирком Черногории подтвердил победу Милатовича на выборах президента страны
3 апреля 2023 г. 23:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi