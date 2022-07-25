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Британская разведка: Российское командование перед дилеммой

Британская разведка: Российское командование перед дилеммой Безрезультатные бои продолжаются как на Донбассе, так и на Херсонском направлении (Украина). Российское командование продолжает сталкиваться с дилеммой: либо обеспечить наступление на востоке, либо усилить оборону на западе.
Другие страны
25 июля 2022 г. 09:40
Британская разведка: Российское командование перед дилеммой

Безрезультатные бои продолжаются как на Донбассе, так и на Херсонском направлении (Украина). Российское командование продолжает сталкиваться с дилеммой: либо обеспечить наступление на востоке, либо усилить оборону на западе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке Минобороны, 18 июля этого года разведка обнаружила российскую базу по ремонту военной техники возле Барвинка в Белгородской области России, в 10 км от границы с Украиной. Там находится не менее 300 поврежденных машин, включая основные боевые танки, бронетранспортеры и грузовики общего назначения.

"В дополнение к хорошо задокументированным кадровым проблемам, Россия, вероятно, продолжает испытывать трудности с эвакуацией и ремонтом тысяч боевых машин, которые были повреждены в ходе боевых действий в Украине", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке British Intelligence: Russian commanders continue to face dilemma in Ukraine
Версия на азербайджанском языке Britaniya kəşfiyyatı: "Rusiya ordusunun komandirləri dilemma ilə üzləşiblər"

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