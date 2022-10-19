Британская разведка: Российская армия теряет управляемость на всех уровнях

Через восемь месяцев после начала вторжения в Украину основные элементы управления вооруженным силами России становятся все более недееспособными. Уволены четверо из пяти генералов, непосредственно командовавших в феврале.

Через восемь месяцев после начала вторжения в Украину основные элементы управления вооруженным силами России становятся все более недееспособными. Уволены четверо из пяти генералов, непосредственно командовавших в феврале.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, на тактическом уровне обостряется нехватка способных российских младших офицеров для организации и руководства недавно мобилизованными резервистами.

Кроме того, по данным британской разведки, четверо из пяти генералов, непосредственно командовавших силами вторжения в феврале 2022 года, уволены. Их замена пока мало что сделала для улучшения боевых характеристик ВС России.