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Британская разведка: Российская армия теряет управляемость на всех уровнях

Британская разведка: Российская армия теряет управляемость на всех уровнях Через восемь месяцев после начала вторжения в Украину основные элементы управления вооруженным силами России становятся все более недееспособными. Уволены четверо из пяти генералов, непосредственно командовавших в феврале.
Другие страны
19 октября 2022 г. 10:29

Через восемь месяцев после начала вторжения в Украину основные элементы управления вооруженным силами России становятся все более недееспособными. Уволены четверо из пяти генералов, непосредственно командовавших в феврале.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, на тактическом уровне обостряется нехватка способных российских младших офицеров для организации и руководства недавно мобилизованными резервистами.

Кроме того, по данным британской разведки, четверо из пяти генералов, непосредственно командовавших силами вторжения в феврале 2022 года, уволены. Их замена пока мало что сделала для улучшения боевых характеристик ВС России.

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