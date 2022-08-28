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Британская разведка прокомментировала увеличение численности личного состава ВС РФ

Британская разведка прокомментировала увеличение численности личного состава ВС РФ Увеличение численности Вооруженных сил России до 1 150 628 человек, то есть почти на 140 тыс., вряд ли принесет существенный прогресс России в Украине.
Другие страны
28 августа 2022 г. 22:49
Британская разведка прокомментировала увеличение численности личного состава ВС РФ

Увеличение численности Вооруженных сил России до 1 150 628 человек, то есть почти на 140 тыс., вряд ли принесет существенный прогресс России в Украине.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, так полагают аналитики министерства обороны Великобритании.

Основной причиной несущественности этих изменений в британской разведке считают то, что Россия уже потеряла десятки тысяч военных, набирает очень мало новых контрактников, а призывники технически не обязаны служить за пределами территории России.

При этом остается непонятным, будет ли пытаться Россия увеличить численность войска за счет найма большего количества солдат-контрактников-добровольцев или за счет увеличения годовых плановых показателей для призыва.

"В любом случае, согласно действующему законодательству, указ вряд ли принесет существенный прогресс в усилении боевой мощи России в Украине", - указывают аналитики.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении численности личного состава Вооруженных Сил. Согласно документу, личный состав российской армии будет увеличен на 137 тысяч до 2 миллионов 39 тысяч 758 человек.

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Версия на английском языке British intelligence comments on Russia's decision to increase troop numbers
Версия на азербайджанском языке Britaniya kəşfiyyatı Rusiya ordusunun şəxsi heyətinin sayının artırılmasına münasibət bildirib

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