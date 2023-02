Британская разведка: Плохая ситуация в Украине усилит внутривластную борьбу в российской верхушке

Вне зависимости от реального положения, Россия к годовщине начала войны против Украины 24 февраля может объявить о захвате Бахмута. Но внутривластная борьба в российской верхушке может обостриться, если весення кампания на фронте провалится.

Как передает Report, об этом говорится в Twitter министерства обороны Великобритании.

"Российские войска, вероятно, находятся под растущим политическим давлением по мере приближения годовщины вторжения. Вполне вероятно, что Россия заявит, что Бахмут был захвачен, чтобы отметить этим годовщину, причем независимо от реальности",-говорится в публикации.

При этом отмечается, что если весеннее наступление России ничего не даст, то напряженность внутри российского руководства, скорее всего, возрастет.

В целом, Россия продолжает проводить несколько наступательных операций на востоке Украиныв направлениях Угледар, Кремина и Бахмут.