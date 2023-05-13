Британская разведка: Бегство россиян с позиций под Бахмутом говорит о проблемах в армии РФ

Бегство российских военных с позиций под Бахмутом свидетельствует о проблемах в армии РФ. В частности, о нехватке надежных боевых подразделений.

Бегство российских военных с позиций под Бахмутом свидетельствует о проблемах в армии РФ. В частности, о нехватке надежных боевых подразделений.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Британская разведка подтверждает, что за последние четыре дня части российской 72-й отдельной мотострелковой бригады (72 ОМСБр), вероятно, отошли со своих позиций на южном фланге Бахмутского направления. Украинские силы вернули себе как минимум километр территории.

При этом разведка отмечает, что 72 бригада, являющаяся частью российского 3-го армейского корпуса, была ограниченно готова к боям. Ее перекидывание на фронт свидетельствует о проблемах в российской армии.

"Ее развертывание в столь требовательном и оперативно важном секторе подчеркивает серьезную нехватку в России надежных боевых подразделений", - отмечает разведка.