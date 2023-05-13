О нас

Британская разведка: Бегство россиян с позиций под Бахмутом говорит о проблемах в армии РФ

Британская разведка: Бегство россиян с позиций под Бахмутом говорит о проблемах в армии РФ Бегство российских военных с позиций под Бахмутом свидетельствует о проблемах в армии РФ. В частности, о нехватке надежных боевых подразделений.
Другие страны
13 мая 2023 г. 11:25
Британская разведка: Бегство россиян с позиций под Бахмутом говорит о проблемах в армии РФ

Бегство российских военных с позиций под Бахмутом свидетельствует о проблемах в армии РФ. В частности, о нехватке надежных боевых подразделений.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Британская разведка подтверждает, что за последние четыре дня части российской 72-й отдельной мотострелковой бригады (72 ОМСБр), вероятно, отошли со своих позиций на южном фланге Бахмутского направления. Украинские силы вернули себе как минимум километр территории.

При этом разведка отмечает, что 72 бригада, являющаяся частью российского 3-го армейского корпуса, была ограниченно готова к боям. Ее перекидывание на фронт свидетельствует о проблемах в российской армии.

"Ее развертывание в столь требовательном и оперативно важном секторе подчеркивает серьезную нехватку в России надежных боевых подразделений", - отмечает разведка.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке UK intelligence: Withdrawal of Russian forces from positions near Bakhmut speaks of army problems

Самое важное

Экс-министр иностранных дел Израиля направила Ильхаму Алиеву письмо по случаю 100-летия Гейдара Алиева
Экс-министр иностранных дел Израиля направила Ильхаму Алиеву письмо по случаю 100-летия Гейдара Алиева
12 мая 2023 г. 20:04
Позиции азербайджанской армии подверглись минометному обстрелу
Позиции азербайджанской армии подверглись минометному обстрелу
12 мая 2023 г. 18:05
В Шуше пройдет первый Культурный форум тюркского мира
В Шуше пройдет первый Культурный форум тюркского мира
12 мая 2023 г. 15:33
Секретарь СНБО: Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает
Секретарь СНБО: Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает
12 мая 2023 г. 14:16
МИД: Азербайджан дал согласие на встречу лидеров в Брюсселе
МИД: Азербайджан дал согласие на встречу лидеров в Брюсселе
11 мая 2023 г. 13:34
Министр обороны Азербайджана находится в Турции
Министр обороны Азербайджана находится в Турции
11 мая 2023 г. 13:19
Я выбираю Эрдогана! - ОПРОС В ТУРЦИИ
Я выбираю Эрдогана! - ОПРОС В ТУРЦИИ
11 мая 2023 г. 13:02
МИД: Армения наращивает военные провокации против Азербайджана в приграничных районах
МИД: Армения наращивает военные провокации против Азербайджана в приграничных районах
11 мая 2023 г. 12:35
Минобороны: Подразделения армии Азербайджана не стреляли по медицинскому автомобилю
Минобороны: Подразделения армии Азербайджана не стреляли по медицинскому автомобилю
11 мая 2023 г. 10:05
Фуад Мурадов: Стратегия  развития современного Азербайджана была заложена  Гейдаром Алиевым
Фуад Мурадов: Стратегия  развития современного Азербайджана была заложена  Гейдаром Алиевым
10 мая 2023 г. 13:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi