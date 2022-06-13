Британская "QinetiQ" передаст Украине саперных роботов

Британская многонациональная оборонная компания "QinetiQ" передаст Украине десять саперных роботов "TALON".
К началу войны в Украине уже было более 12 таких роботов.
"Это саперный робот, который не только определяет место "подарков", но и обезвреживает их. К началу войны у нас уже было более 12 таких, сейчас "QinetiQ" подгонит еще 10", - отметил Белошицкий.
Робот берет на себя до 45 кг и может тянуть груз до 680 кг. Имеет длину 86,4 сантиметра, высота - 42,7 см и максимальную массу — от 52 до 71 кг.
Силовая установка робота позволяет развивать скорость до 8,3 км/ч и работать без подзарядки от 2,8 до 4,5 часа, а в режиме ожидания до 7 суток.