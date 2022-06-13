Британская "QinetiQ" передаст Украине саперных роботов

Британская многонациональная оборонная компания QinetiQ" передаст Украине десять саперных роботов "TALON".

Британская многонациональная оборонная компания "QinetiQ" передаст Украине десять саперных роботов "TALON".

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в социальной сети Facebook.

К началу войны в Украине уже было более 12 таких роботов.

"Это саперный робот, который не только определяет место "подарков", но и обезвреживает их. К началу войны у нас уже было более 12 таких, сейчас "QinetiQ" подгонит еще 10", - отметил Белошицкий.

Робот берет на себя до 45 кг и может тянуть груз до 680 кг. Имеет длину 86,4 сантиметра, высота - 42,7 см и максимальную массу — от 52 до 71 кг.

Силовая установка робота позволяет развивать скорость до 8,3 км/ч и работать без подзарядки от 2,8 до 4,5 часа, а в режиме ожидания до 7 суток.