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Британская полиция задержала активисток, распыливших краску на два частных самолета

Британская полиция задержала активисток, распыливших краску на два частных самолета Полиция графства Эссекс (Восточная Англия) задержала двух активисток природоохранного движения Just Stop Oil, распыливших оранжевую краску на два частных самолета.
Другие страны
20 июня 2024 г. 15:08
Британская полиция задержала активисток, распыливших краску на два частных самолета

Полиция графства Эссекс (Восточная Англия) задержала двух активисток природоохранного движения Just Stop Oil, распыливших оранжевую краску на два частных самолета.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, аэропорт Станстед был выбран для проведения акции из-за того, что в ночь на четверг там приземлился частный самолет американской поп-певицы Тейлор Свифт.

"Мы живем в двух мирах. В одном миллиардеры купаются в роскоши и летают на частных самолетах, отгородив себя от другого мира, где бесчисленным миллионам людей навязывают невыносимые условия жизни", - говорится в заявлении одной из активисток движения.

"У миллиардеров нет неприкосновенности. Климатический кризис коснется каждого из нас", - добавила она.

В среду активисты Just Stop Oil устроили похожую акцию в графстве Уилтшир (Юго-Западная Англия), распылив оранжевую краску на камни Стоунхенджа. Таким образом они привлекали внимание к своим требованиям, обращенным к будущему британскому правительству, которое будет сформировано по итогам предстоящих 4 июля парламентских выборов. В Just Stop Oil хотят добиться того, чтобы оно подписало юридически обязывающий договор о поэтапном отказе от ископаемого топлива к 2030 году.

Премьер-министр страны Риши Сунак осудил действия активистов, назвав их "позорным актом вандализма" в отношении одного из самых известных и древних памятников страны и мира.

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Версия на английском языке Climate activists arrested for spray-painting private jets in UK

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