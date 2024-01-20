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Британская полиция создала подразделение по борьбе с угрозами со стороны РФ, КНР и Ирана

Британская полиция создала подразделение по борьбе с угрозами со стороны РФ, КНР и Ирана Британская полиция создала новое подразделение, которое будет специализироваться на борьбе с угрозами, исходящими от ряда государств, в первую очередь Ирана, Китая и России.
Другие страны
20 января 2024 г. 14:17
Британская полиция создала подразделение по борьбе с угрозами со стороны РФ, КНР и Ирана

Британская полиция создала новое подразделение, которое будет специализироваться на борьбе с угрозами, исходящими от ряда государств, в первую очередь Ирана, Китая и России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил замглавы Скотленд-Ярда Мэтт Джукс, слова которого приводит телеканал Sky News.

По утверждению Джукса, угроза шпионажа и вмешательства враждебных государств во внутренние дела Великобритании за последние годы выросла до уровня, который не наблюдался "со времен холодной войны".

По его словам, новое специализированное подразделение полиции "станет наиболее открытой структурой в британском сообществе служб безопасности", противодействующей угрозам со стороны иностранных государств.

"Не хочу ходить вокруг да около. Речь идет о некоторых государственных структурах Ирана, Китая и России", - сказал он.

Джукс также отметил, что нагрузка на Скотленд-Ярд, связанная с угрозами такого характера, выросла в четыре раза с конца 2018 года, когда в Солсбери, по версии британской стороны, нервно-паралитическим веществом были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия.

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