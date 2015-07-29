​Британская полиция откажется от расследования мелких краж

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Офицеры британской полиции перестанут реагировать на мелкие кражи в домах, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Согласно заявлению главы Национального совета начальников полиции Великобритании Сары Торнтон, подобные изменения связаны с сокращением бюджета правоохранительных органов на 25% за четыре года.

По словам Торнтон, современная преступность в Великобритании сменила направленность - стало меньше краж со взломом и автоугонов.

Она посетовала, что в следующие десять лет полицию Великобритании ждут массовые сокращения - до 70 тысяч сотрудников. "Мы должны сместить фокус на более актуальные проблемы - преступления сексуального характера, терроризм и киберпреступность", - заявила Торнтон.

По ее мнению, у констеблей не хватит сил расследовать дело, если самой ценной пропажей в нем окажется iPad. "У нас есть выбор: если мы концентрируемся, к примеру, на защите детей, то сил и средств на расследование кражи со взломом не хватит - сегодня мы не можем оказаться на месте преступления достаточно быстро для поимки преступника. Надо расставлять приоритеты".

"Естественно, мы хотим продолжать собирать улики, но мы должны делать это по-другому", - добавила Торнтон.