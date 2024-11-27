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Британская полиция арестовала шестерых подозреваемых в связях с РПК

Британская полиция арестовала шестерых подозреваемых в связях с РПК Британская полиция провела обыск в курдском общественном центре в Лондоне и арестовала шесть человек по подозрению в причастности к деятельности запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).
Другие страны
27 ноября 2024 г. 15:42
Британская полиция арестовала шестерых подозреваемых в связях с РПК

Британская полиция провела обыск в курдском общественном центре в Лондоне и арестовала шесть человек по подозрению в причастности к деятельности запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

По данным полиции, арестованными оказались четверо мужчин и две женщины в возрасте от 23 до 62 лет, добавив, что непосредственной угрозы для общественности нет.

"Эти действия были предприняты после проведения масштабного расследования в отношении деятельности, которая, по нашему мнению, связана с террористической группировкой РПК", - сказала представитель полиции Хелен Фланаган.

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