Британская полиция арестовала подозреваемого в убийстве имама

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Британская полиция арестовала сегодня подозреваемого в убийстве имама мечети города Рочдейл (пригород Манчестера), информирует Report со ссылкой на ТАСС. По данному делу арестован 31-летний мужчина.

Минувшим вечером на улице Саут-стрит района Уордлуорт в Рочдейле был обнаружен человек с тяжелой травмой в области головы. Вскоре после госпитализации он скончался в больнице. Позднее местная мечеть Джалалия Джама-Масджид сообщила, что погибший - это ее имам по имени Кари Джалал Уддин Сааб.

Как сообщили в полиции, патологоанатомическая экспертиза тела священнослужителя пока не проводилась. "Наше расследование пока находится в начальной стадии, но мы будем рады получить какую-либо информацию от каждого, кто мог находиться в той зоне в Уорлуорте минувшим вечером, где его (имама) обнаружили, покуда мы пытаемся установить, как этот мужчина мог получить травму головы", - отметил офицер полиции графства Большой Манчестер Джон Чадвик.