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Британская полиция арестовала партию кокаина на сумму $50 млн

Британская полиция арестовала партию кокаина на сумму $50 млн Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании заявило, что полицейские арестовали партию колумбийского кокаина на 40 млн фунтов (48,6 млн долларов) стерлингов в порту на Темзе, наркотики были спрятаны в коробках с бананами.
Другие страны
31 июля 2022 г. 03:53
Британская полиция арестовала партию кокаина на сумму $50 млн

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании заявило, что полицейские арестовали партию колумбийского кокаина на 40 млн фунтов (48,6 млн долларов) стерлингов в порту на Темзе, наркотики были спрятаны в коробках с бананами.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

По словам операционного менеджера NCA Адама Берри, эта находка является сильнейшим ударом для наркоторговцев и помешает заработать им больше средств для дальнейшего распространения запрещенных веществ.

В публикации отмечается, что полицейские изъяли в общей сложности более 500 кг наркотика класса А на судне, следовавшем из Колумбии в Нидерланды.

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Версия на азербайджанском языке London limanında yarım tondan çox kokain aşkarlanıb

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