Британская полиция арестовала партию кокаина на сумму $50 млн

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании заявило, что полицейские арестовали партию колумбийского кокаина на 40 млн фунтов (48,6 млн долларов) стерлингов в порту на Темзе, наркотики были спрятаны в коробках с бананами.

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании заявило, что полицейские арестовали партию колумбийского кокаина на 40 млн фунтов (48,6 млн долларов) стерлингов в порту на Темзе, наркотики были спрятаны в коробках с бананами.

Как передает Report , об этом сообщает Sky News.

По словам операционного менеджера NCA Адама Берри, эта находка является сильнейшим ударом для наркоторговцев и помешает заработать им больше средств для дальнейшего распространения запрещенных веществ.

В публикации отмечается, что полицейские изъяли в общей сложности более 500 кг наркотика класса А на судне, следовавшем из Колумбии в Нидерланды.