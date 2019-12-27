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Британская красная телефонная будка стала особо охраняемым архитектурным объектом

Британская красная телефонная будка стала особо охраняемым объектом

Прототип всемирно известной британской красной телефонной будки получил статус особо охраняемого архитектурного объекта Соединенного Королевства.

Как передает Report, об этом в пятницу сообщило Министерство цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании.

"Красная телефонная будка - общеизвестная визитная карточка Великобритании, и я рада, что мы можем сохранить первую из них", - сказала министр культуры Хелен Уэйтли.

По информации министерства, историческая телефонная будка, расположенная в западной части центрального Лондона, Вест-Энде, была внесена в список "особо важных строений, представляющих повышенный интерес". Здания и сооружения, занесенные в список наиболее важных архитектурных объектов, не могут быть снесены или изменены без одобрения местных или правительственных органов.

"В мире, где цифровые технологии играют все большую роль, очень важно сохранять сооружения наподобие "Киоска K2", которые заняли особое место в национальной истории развития промышленности", - добавила Уэйтли.

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