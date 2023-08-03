Британская корпорация BAE Systems получила военные заказы на рекордные $84 млрд

Крупнейшая британская корпорация оборонного сектора BAE Systems получила заказы на поставки оружия на рекордные 84 млрд долларов.

Крупнейшая британская корпорация оборонного сектора BAE Systems получила заказы на поставки оружия на рекордные 84 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Times.

По ее сведениям, в 2023 году корпорация уже заключила контракты, в частности, на производство боевых машин для Чехии в размере 2,3 млрд долларов и на поставки вооружений и оборудования в соответствии с британской программой модернизации атомного подводного флота на 3 млрд долларов. Сделка с Саудовской Аравией по обслуживанию истребителей Typhoon составила 4,7 млрд долларов. От британского правительства получен заказ на производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм и других боеприпасов, сумма которого составляет 360 млн долларов.

По словам финансового директора компании Бреда Грива, на общую ситуацию в мире воздействует конфликт на Украине. "Правительства целого ряда стран все чаще обращают внимание на приоритеты в области обороны по сравнению с другими сферами, - приводит его слова газета. - Происходит ускорение реализации оборонных программ".

Согласно оценке руководителя BAE Systems Чарльза Вудберна, резкое изменение в расходах на оборону в мире требует значительного расширения промышленного потенциала в Великобритании и континентальной Европе.