Британская королевская семья предоставляет жилье украинским беженцам

Представители британской правящей династии Виндзоров оказывают помощь украинским беженцам, предоставляя им необходимое жилье.

Представители британской правящей династии Виндзоров оказывают помощь украинским беженцам, предоставляя им необходимое жилье.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила газета Daily Express.

В настоящий момент в Великобритании для украинцев действует так называемая спонсорская схема получения убежища: для этого им необходимо иметь на руках приглашение от физических лиц, благотворительных организаций или общин, которые гарантируют беженцам непосредственно свой кров или же оплату за них отдельного жилья. При этом британцам, которые принимают у себя беженцев, правительство выплачивает 350 фунтов (449 долларов США ) в месяц. О своем желании разместить у себя дома украинских беженцев заявили уже более 100 тыс. британцев, в том числе актер Бенедикт Камбербэтч и глава Минтранса Грант Шэппс.

В то же время Daily Express уточнила, что не располагает сведениями о том, кто конкретно из королевской семьи вовлечен в оказание помощи украинским беженцам. "Мы помогаем различными способами, но воздержимся от дальнейших комментариев", - говорится в заявлении Букингемского дворца. Ранее стало известно, что королева Елизавета II, наследник престола принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуоллская Камилла, а также герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт сделали пожертвования гуманитарным организациям, занимающимся оказанием помощи беженцам.