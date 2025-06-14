Британская королевская семья почтила память жертв крушения самолета Air India

Британская королевская семья почтила память жертв крушения самолета Air India

Король Великобритании Чарльз III и другие высокопоставленные члены королевской семьи надели черные траурные повязки во время военного парада "Trooping the Colour" в субботу в знак уважения к жертвам авиакатастрофы самолета Air India.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, после того как король принял парад, была объявлена минута молчания в память о погибших.

Это редкое изменение в протоколе церемонии, которая традиционно является праздничным событием, посвященным официальному дню рождения монарха.

Представитель Букингемского дворца сообщил, что король Чарльз лично распорядился внести эти изменения "в знак уважения к погибшим, скорбящим семьям и всем сообществам, пострадавшим от этой ужасной трагедии".

Boeing 787-8 Dreamliner, следовавший в Лондон, потерпел крушение вскоре после взлета из Ахмедабада (Индия) в четверг, унеся жизни по 270 человек, в том числе 53 граждан Британии.