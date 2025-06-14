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Британская королевская семья почтила память жертв крушения самолета Air India

Британская королевская семья почтила память жертв крушения самолета Air India Британская королевская семья почтила память жертв крушения самолета Air India
Другие страны
14 июня 2025 г. 16:57
Британская королевская семья почтила память жертв крушения самолета Air India

Король Великобритании Чарльз III и другие высокопоставленные члены королевской семьи надели черные траурные повязки во время военного парада "Trooping the Colour" в субботу в знак уважения к жертвам авиакатастрофы самолета Air India.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, после того как король принял парад, была объявлена минута молчания в память о погибших.

Это редкое изменение в протоколе церемонии, которая традиционно является праздничным событием, посвященным официальному дню рождения монарха.

Представитель Букингемского дворца сообщил, что король Чарльз лично распорядился внести эти изменения "в знак уважения к погибшим, скорбящим семьям и всем сообществам, пострадавшим от этой ужасной трагедии".

Boeing 787-8 Dreamliner, следовавший в Лондон, потерпел крушение вскоре после взлета из Ахмедабада (Индия) в четверг, унеся жизни по 270 человек, в том числе 53 граждан Британии.

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Версия на английском языке UK Foreign Secretary calls for restraint amid strikes between Iran and Israel

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