Британская королевская семья может потерять почти $22 млн из-за пандемии

Бюджет британской королевской семьи может сократиться на 17,8 млн фунтов стерлингов (21,7 млн. долларов США) из-за последствий пандемии заболевания, вызванного коронавирусом. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет британская газета The Sun.

Издание опубликовало выдержки из письма лорда-чемберлена королевского двора Уильяма Пила, в котором он обратился к придворным служащим, предупредив их, что доходы, как ожидается, упадут на треть в этом году. В этой связи были приняты меры экономии, в том числе приостановлен набор персонала, заморожены зарплаты, также планируется сокращение рабочих мест.

"Кризис уже проверил нашу жизнеспособность, способность к адаптации и готовность. Он также оказал значительное влияние на деятельность всего королевского двора. Хотя Великобритания, по-видимому, находится на пике распространения [коронавирусной] инфекции, остается неясным, когда будут отменены такие меры, как социальное дистанцирование. Поэтому мы должны предположить, что пройдет еще много недель, если не месяцев, прежде чем мы сможем вернуться к своим обычным делам. Впереди, несомненно, очень трудные времена", - сказал Пил.

По итогам прошлого года британская королевская семья заработала более 70 млн. фунтов стерлингов (85,4 млн. долларов США) от продажи билетов и сувенирной продукции. Особой популярностью среди туристов пользуются такие резиденции британских монархов, как Букингемский дворец и Виндзорский замок, которые приносят соответственно 12 и 25 млн. фунтов стерлингов (14,6 и 30,5 млн. долларов США) в год.