​Британская контрразведка: "Аль-Каида" планирует теракты в Великобритании

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ "Аль-Каида" планирует атаки на страны Запада, в частности на объекты транспортной инфраструктуры и достопримечательности, при этом теракты в Великобритании могут произойти с высокой долей вероятности. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, заявил глава британской контрразведывательной службы MI5 Эндрю Паркер.

"Исламское государство" планирует теракты в Британии, используя социальные медиа для подстрекательства британцев к насилию. В последние месяцы были предотвращены три теракта", — заявил глава спецслужбы.

По его словам, около 600 британцев воевали или воюют в Сирии на стороне боевиков, многие из них присоединились к террористической группировке "Исламское государство", действующей в Ираке и в ряде сирийских районов.