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    Британская атомная подлодка столкнулась с торговым судном у берегов Гибралтара

    ​Британской субмарине были нанесены внешние повреждения

    Баку. 21 Июля. REPORT.AZ/ Новая британская атомная подводная лодка HMS Ambush столкнулась с торговым судном у берегов Гибралтара.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении министерства обороны Великобритании.

    «Примерно в 13.30 подводная лодка HMS Ambush класса Astute при погружении и выполнении учебных маневров столкнулась по косой с торговым судном у берегов Гибралтара. Мы находимся в контакте с торговым судном, по предварительным данным, ему не был нанесен ущерб», — сообщили в ведомстве.

    Также в минобороны отметили, что британской субмарине были нанесены внешние повреждения, но ядерная силовая установка не пострадала, также как и члены экипажа.

    Отмечается, что начато расследование инцидента.

    Строительство субмарины HMS Ambush было заложено в 2003 году, в 2013 году она поступила на вооружение ВМС Великобритании. Подводная лодка имеет водоизмещение 7400 тонн, может нести до 38 торпед и ракет.

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