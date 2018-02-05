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    Британию ожидают "торговые барьеры" после брексита

    Страна выйдет из таможенного союза ЕС после брексита

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/Великобритания после выхода из Евросоюза столкнётся с торговыми барьерами. Как передает Report со ссылкой на RT, об этом заявил представитель ЕС на переговорах по брекситу Мишель Барнье.

    «Без участия в таможенном союзе и находясь вне единого рынка, барьеры в торговле товарами и услугами неизбежны. Пришло время сделать выбор», —сказал дипломат.

    Ранее сообщалось, что Великобритания выйдет из таможенного союза ЕС после брексита. 

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