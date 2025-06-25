О нас

Британия заявила о закупке у США истребителей F-35A, способных нести ядерное оружие

Британия заявила о закупке у США истребителей F-35A, способных нести ядерное оружие Великобритания закупит у США 12 истребителей F-35A, способных нести тактические термоядерные авиабомбы B61-12.
Другие страны
25 июня 2025 г. 02:51
Британия заявила о закупке у США истребителей F-35A, способных нести ядерное оружие

Великобритания закупит у США 12 истребителей F-35A, способных нести тактические термоядерные авиабомбы B61-12.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Кира Стармера.

"В эпоху радикальной неопределенности мы больше не можем воспринимать мир как должное, именно поэтому мое правительство инвестирует в нашу национальную безопасность", - заявил глава британского правительства.

Как замечает газета The Times, планируется, что подобное вооружение Великобритания сможет использовать в рамках миссий НАТО в моменты кризисов. По информации издания, согласно предложениям Лондона, американское ядерное оружие будет впервые размещено на территории Соединенного Королевства с 2008 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
18 июня 2025 г. 23:04
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
19 июня 2025 г. 17:05
В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с теневым флотом России
В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с "теневым флотом" России
20 июня 2025 г. 19:56
МЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
ФотоМЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
21 июня 2025 г. 12:02
Между Азербайджаном и Сомали обсуждены перспективы сотрудничества
Между Азербайджаном и Сомали обсуждены перспективы сотрудничества
22 июня 2025 г. 13:10
НАТО обнародовало амбициозные планы по укреплению обороны, освоению космоса и ускорению инноваций
НАТО обнародовало амбициозные планы по укреплению обороны, освоению космоса и ускорению инноваций
24 июня 2025 г. 17:11
Спикер парламента Болгарии: Cтраны ОЧЭС должны сосредоточиться на снижении выбросов
Спикер парламента Болгарии: Cтраны ОЧЭС должны сосредоточиться на снижении выбросов
18 июня 2025 г. 11:14
Счетная Палата утвердила заключение по аудиту Госнефтефонда
ФотоСчетная Палата утвердила заключение по аудиту Госнефтефонда
21 июня 2025 г. 17:58
Самолет AZAL вернулся в Баку после закрытия воздушного пространства Катара
Самолет AZAL вернулся в Баку после закрытия воздушного пространства Катара
23 июня 2025 г. 23:53
Депутат: На повышение пенсий и пособий в 2025 году будет выделено 1,4 млрд манатов
Депутат: На повышение пенсий и пособий в 2025 году будет выделено 1,4 млрд манатов
24 июня 2025 г. 12:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi