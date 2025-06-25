Британия заявила о закупке у США истребителей F-35A, способных нести ядерное оружие

Великобритания закупит у США 12 истребителей F-35A, способных нести тактические термоядерные авиабомбы B61-12.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Кира Стармера.
"В эпоху радикальной неопределенности мы больше не можем воспринимать мир как должное, именно поэтому мое правительство инвестирует в нашу национальную безопасность", - заявил глава британского правительства.
Как замечает газета The Times, планируется, что подобное вооружение Великобритания сможет использовать в рамках миссий НАТО в моменты кризисов. По информации издания, согласно предложениям Лондона, американское ядерное оружие будет впервые размещено на территории Соединенного Королевства с 2008 года.