​Великобритания заявила о готовности разместить у себя ядерные ракеты США

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Британия готова вновь разместить на своей территории ядерные ракеты США в условиях усиливающейся напряженности в отношениях с Россией, заявил министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, министр пояснил, что Британия должна посылать президенту России "ясные сигналы" в ответ на "тревожные знаки" возросшей военной активности России, включая установку ракет в Калининграде.

"Мы должны посылать четкие сигналы России о том, что мы не позволим ей пересекать нашу красную черту", - цитирует министра издание.

Хаммонд добавил, что возможность размещения ядерных ракет США пока остается гипотетической, поскольку, по его мнению, Запад все же не хочет инициировать "лишние провокации" и развязывать новый этап гонки вооружений в условиях продолжающегося конфликта в Украине.