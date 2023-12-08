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Британия заявила, что не допустит присоединения части Гайаны к Венесуэле

Британия заявила, что не допустит присоединения части Гайаны к Венесуэле Правительство Великобритании вместе со своими союзниками и партнерами не допустит присоединения к Венесуэле части территории Гайаны.
Другие страны
8 декабря 2023 г. 03:51
Британия заявила, что не допустит присоединения части Гайаны к Венесуэле

Правительство Великобритании вместе со своими союзниками и партнерами не допустит присоединения к Венесуэле части территории Гайаны.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Одной из тем, которые мы обсудили, стала ситуация на границе Венесуэлы и Гайаны. Эти границы были установлены в 1899 году. Я не вижу абсолютно никаких причин для односторонних действий Венесуэлы. Они несправедливы и должны прекратиться, - сказал он. - Я надеюсь провести несколько телефонных разговоров с президентом Гайаны и другими лидерами в регионе, чтобы попытаться гарантировать, что этот осложняющий обстановку шаг не приведет к чему-то еще".

Кэмерон подчеркнул, что еще одной темой переговоров с Блинкеном стало взаимодействие с Китаем. По его словам, западным странам следует выработать единый подход в отношении Пекина.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya Qayananın bir hissəsinin Venesuelaya birləşməsinə yol verməyəcəyini bildirib

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