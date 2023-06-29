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Британия запретила юристам консультировать российские компании по деловым сделкам

Британия запретила юристам консультировать российские компании по деловым сделкам Великобритания вводит дополнительные санкции против России. В частности, Лондон объявил о запрете связанным с Кремлем физическим и юридическим лицам на доступ к британской юридической экспертизе.
Другие страны
29 июня 2023 г. 23:41
Британия запретила юристам консультировать российские компании по деловым сделкам

Великобритания вводит дополнительные санкции против России. В частности, Лондон объявил о запрете связанным с Кремлем физическим и юридическим лицам на доступ к британской юридической экспертизе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Sky News.

Так, с сегодняшнего дня британским юристам будет запрещено консультировать российские компании по определенным деловым сделкам. Это последний шаг, направленный на экономическое отсечение Москвы.

Британские чиновники заявили, что санкции могут повлиять на способность России получать юридические консультации по всем вопросам - от торговых сделок между глобальными корпорациями до международного денежного кредитования.

Министерство юстиции Британии, объявившее о введении ограничений, заявило, что Россия в значительной степени зависит от западных стран в плане юридической экспертизы.

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