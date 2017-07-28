Британия закроет границы для ЕС в 2019 году

Баку. 28 июль. REPORT.AZ/ Новые иммиграционные меры, ограничивающие свободу въезда мигрантов в Британию из стран Евросоюза, будут введены в марте 2019 года, сообщил министр иммиграции Британии Брэндон Льюис.

В интервью радиопрограмме "Би-би-си Today" Льюис не стал уточнять, каким образом власти намерены регулировать потоки мигрантов после вступления в силу "брексита". По его словам, закон о миграции должен быть внесен в парламент в 2018 году.

Министр внутренних дел Британии Эмбер Радд ранее отмечала, что новые меры не станут непреодолимой стеной для мигрантов.

В своей статье в газете Financial Times Радд подчеркнула, что Соединенное Королевство продолжит привлекать "самых талантливых и лучших" мигрантов со всего мира.

Британские министры также пообещали провести широкие консультации с представителями бизнеса, профсоюзов и вузов для обсуждения их позиции по миграционным ограничениям.

МВД Британии уже попросило консультативный комитет по вопросам миграции оценить региональное распределение миграции из ЕС, зависимость отдельных секторов от труда мигрантов и роль сезонного фактора.