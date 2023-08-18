О нас

Британия заключила контракты на 90 млн фунтов по поставке ВСУ систем ПВО

Британия заключила контракты на 90 млн фунтов по поставке ВСУ систем ПВО Великобритания от имени Международного фонда для Украины заключила три контракта на поставку Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО) на общую сумму в 90 млн фунтов стерлингов.
Другие страны
18 августа 2023 г. 11:46
Британия заключила контракты на 90 млн фунтов по поставке ВСУ систем ПВО

Великобритания от имени Международного фонда для Украины заключила три контракта на поставку Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО) на общую сумму в 90 млн фунтов стерлингов.

Как передает Report со ссылкой на британские СМИ, об этом говорится в заявлении британского правительства.

"Три контракта на поставку средств противовоздушной обороны на Украину на сумму более 90 млн фунтов стерлингов были подписаны Минобороны от имени Международного фонда для Украины", - сказано в заявлении.

В число контрактов входит ранее озвученный норвежской международной технологической группой Kongsberg Gruppen контракт на сумму в 56 млн фунтов, в рамках которого Украине будет поставлена антидроновая система CORTEX Typhon. Подробности о двух других соглашениях не приводятся.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Дания подтвердила получение разрешения от США отправить F-16 Украине
Дания подтвердила получение разрешения от США отправить F-16 Украине
18 августа 2023 г. 11:21
Южная Корея планирует запустить серийное производство БПЛА до 2028 года
Южная Корея планирует запустить серийное производство БПЛА до 2028 года
18 августа 2023 г. 10:57
В Японии почти 40 тыс. человек рекомендовали эвакуироваться из-за угрозы оползней
В Японии почти 40 тыс. человек рекомендовали эвакуироваться из-за угрозы оползней
18 августа 2023 г. 10:31
Пентагон обвинил Россию в разработке биологического оружия
Пентагон обвинил Россию в разработке биологического оружия
18 августа 2023 г. 10:26
СМИ: КНДР готовится к очередному пуску МБР
СМИ: КНДР готовится к очередному пуску МБР
18 августа 2023 г. 08:55
В столице Колумбии произошло сильное землетрясение, есть погибший и раненые
В столице Колумбии произошло сильное землетрясение, есть погибший и раненые
18 августа 2023 г. 06:06
На севере ДРК нейтрализованы 548 повстанцев
На севере ДРК нейтрализованы 548 повстанцев
18 августа 2023 г. 05:50
В Кэмп-Дэвиде пройдет саммит США, Южной Кореи и Японии
В Кэмп-Дэвиде пройдет саммит США, Южной Кореи и Японии
18 августа 2023 г. 05:29
Неизвестные открыли стрельбу рядом с кортежем кандидата в президенты Эквадора
Неизвестные открыли стрельбу рядом с кортежем кандидата в президенты Эквадора
18 августа 2023 г. 04:09
Белый дом: Байден готов к переговорам с Ким Чен Ыном
Белый дом: Байден готов к переговорам с Ким Чен Ыном
18 августа 2023 г. 03:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi