Британия заключила контракты на 90 млн фунтов по поставке ВСУ систем ПВО

Великобритания от имени Международного фонда для Украины заключила три контракта на поставку Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО) на общую сумму в 90 млн фунтов стерлингов.

Великобритания от имени Международного фонда для Украины заключила три контракта на поставку Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО) на общую сумму в 90 млн фунтов стерлингов.

Как передает Report со ссылкой на британские СМИ, об этом говорится в заявлении британского правительства.

"Три контракта на поставку средств противовоздушной обороны на Украину на сумму более 90 млн фунтов стерлингов были подписаны Минобороны от имени Международного фонда для Украины", - сказано в заявлении.

В число контрактов входит ранее озвученный норвежской международной технологической группой Kongsberg Gruppen контракт на сумму в 56 млн фунтов, в рамках которого Украине будет поставлена антидроновая система CORTEX Typhon. Подробности о двух других соглашениях не приводятся.