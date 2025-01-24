Британия заключила контракт с Rolls-Royce на создание реакторов для подлодок

Правительство Великобритании заключило контракт с компанией Rolls-Royce стоимостью $11 млрд на создание ядерных реакторов для субмарин в соответствии с программой модернизации подводного флота.

Правительство Великобритании заключило контракт с компанией Rolls-Royce стоимостью $11 млрд на создание ядерных реакторов для субмарин в соответствии с программой модернизации подводного флота.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении британских властей.

Сделка Unity предусматривает "проектирование, производство и поддержку ядерных реакторов" для подлодок Соединенного Королевства,

Новый контракт с Rolls-Royce, как отмечают в Лондоне, поспособствует укреплению безопасности Великобритании, а также партнерства в рамках созданного в 2021 году союза AUKUS в составе США, Великобритании и Австралии.

В рамках этого партнерства предполагается развитие военного сотрудничества по двум направлениям. Первое предусматривает предоставление Австралии флота атомных подводных лодок (АПЛ). Британия намерена приступить к строительству серии подлодок SSN-AUKUS, которые позднее примут на вооружение ВМС обоих государств. Британские компании BAE Systems и Rolls-Royce займутся созданием АПЛ совместно с австралийским судостроителем ASC Pty Ltd.

После 2030 года строительство будет перенесено в Австралию, а в начале 2040-х годов Канберра получит первую субмарину своего производства. До этого австралийский подводный флот будет усилен за счет трех подлодок класса "Вирджиния", закупленных в США.

Второе направление сотрудничества связано с совместной разработкой средств военного назначения в восьми областях, включающих подводные системы, квантовые технологии, искусственный интеллект и автономные системы, кибербезопасность и радиоэлектронную борьбу, гиперзвуковые летательные аппараты и средства их перехвата, а также инновации и технологии обмена информацией.