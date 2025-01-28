Британия заключила контракт для модернизации боевых систем ВМС

Правительство Великобритании заключило контракт с оборонной компанией BAE Systems стоимостью $355,8 млн с целью модернизации боевых систем ВМС Соединенного Королевства.
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По его данным, новые договоренности с BAE Systems "будут способствовать усовершенствованию боевых систем кораблей королевского флота, повысят их возможности по отслеживанию противника и реагированию на угрозы в ходе боевых действий".
Ранее британские власти заключили контракт с компанией Rolls-Royce стоимостью $11 млрд на создание ядерных реакторов для субмарин в соответствии с программой модернизации подводного флота. Как отмечают в Лондоне, это соглашение будет способствовать укреплению безопасности королевства, а также партнерства в рамках созданного в 2021 году союза AUKUS в составе Австралии, Великобритании и США.