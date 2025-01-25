Британия захоронит крупнейший в мире запас радиоактивного плутония

Правительство Великобритании объявило о намерении захоронить крупнейший в мире запас радиоактивного плутония из гражданских ядерных реакторов.

Правительство Великобритании объявило о намерении захоронить крупнейший в мире запас радиоактивного плутония из гражданских ядерных реакторов.

Как передает Report со ссылкой на газету The Daily Telegraph, об этом говорится в сообщении британского Управления по выводу ядерных объектов из эксплуатации.

Отмечается, что 140 тонн плутония, полученного при переработке отработавшего ядерного топлива, было решено поместить в могильник.

Перед этим плутоний, хранящийся на территории атомного комплекса Селлафилд, будет "преобразован в более безопасную и стабильную форму". Издание указывает, что порошок плутония, скорее всего, будет смешан с жидким стеклом, а полученная масса помещена в стальную или бетонную оболочку. Для этого в королевстве еще предстоит построить специализированное предприятие.

При этом власти решили отказаться от планов использовать этот плутоний для получения МОКС-топлива, которое может эффективно использоваться в некоторых типах ядерных реакторов. По данным издания, этот проект был забракован руководством Лейбористской партии как слишком долгий, сложный и дорогой.

Были также учтены риски, связанные с долгосрочным хранением запасов плутония на территории комплекса Селлафилд. Часть его хранилищ значительно устарела и ежедневно пропускает в почву загрязненную воду.

Британские СМИ отмечают, что руководство комплекса несколько лет скрывало факт взлома части его компьютерных систем хакерами. Несмотря на то, что власти страны ранее опровергли информацию о взломе, управляющая комплексом госкомпания признала, что допустила целый ряд нарушений при обеспечении кибербезопасности и получила крупный штраф.