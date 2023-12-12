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Британия за год экспортировала алкогольных напитков на $11,8 млрд

Британия за год экспортировала алкогольных напитков на $11,8 млрд Экспорт алкогольных напитков Соединенным Королевством в минувшем отчетном году (по июль 2023 года) вырос на 13% по сравнению с предыдущим годом и составил $11,8 млрд.
Другие страны
12 декабря 2023 г. 07:48
Британия за год экспортировала алкогольных напитков на $11,8 млрд

Экспорт алкогольных напитков Соединенным Королевством в минувшем отчетном году (по июль 2023 года) вырос на 13% по сравнению с предыдущим годом и составил $11,8 млрд.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Times со ссылкой на консалтинговую компанию Hazlewoods, две трети в объеме всей продукции составило виски на общую сумму $7,95 млрд.

Экспортируемое виски было произведено не только в Шотландии, но также в Англии и Уэльсе. Государства - члены Евросоюза, прежде всего Франция, Германия и Испания, закупили один из самых популярных в мире крепких напитков на сумму $2,2 млрд. Джина экспортировано на $855 млн, а пива - на $611 млн.

Странами за пределами сообщества приобретено виски на $5,8 млрд. Крупнейшим рынком алкогольной продукции из королевства остаются США с ежегодным объемом продаж на уровне $1,37 млрд. Значительно увеличили закупки в Британии в 2022 году Индия и Сингапур - $306,8 млн и $504,2 млн соответственно.

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə bir ildə 11,8 milyard dollar dəyərində spirtli içkilər ixrac edib

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