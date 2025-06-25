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Британия выступила за укрепление связей с Китаем, несмотря на все сложности

Британия выступила за укрепление связей с Китаем, несмотря на все сложности Правительство Великобритании выступило за укрепление торговых связей с Китаем, хотя и считает, что Пекин представляет проблему для Соединенного Королевства.
Другие страны
25 июня 2025 г. 04:24
Британия выступила за укрепление связей с Китаем, несмотря на все сложности

Правительство Великобритании выступило за укрепление торговых связей с Китаем, хотя и считает, что Пекин представляет проблему для Соединенного Королевства.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном 24 июня анализе британско-китайских отношений.

"В вопросах безопасности в рамках аудита описан полный спектр угроз - от шпионажа и кибератак до подавления жителей Гонконга и атак на систему, основанную на правилах", - заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, представляя результаты всестороннего анализа. Он был начат Форин оффисом после прихода Лейбористской партии к власти в июле 2024 года.

Лэмми напомнил, что в стратегическом обзоре вопросов обороны Великобритании, распространенном в начале июня, Китай назван "изощренной и затяжной проблемой" для королевства. Но, несмотря на это, уверен министр, "не взаимодействовать с Китаем - это не вариант". "Китайская мощь - неоспоримый факт, - заявил Лэмми. - Любой, кто ждет простых рекомендаций по Китаю, оторван от реальности. В аналитическом докладе обрисована сложная картина, но также указан ясный путь вперед".

Как пояснил глава британской дипломатии, подход Лондона к отношениям с Пекином "будет основан на прогрессивном реализме - на восприятии мира таким, какой он есть", а не таким, каким хотелось бы, чтобы он был. "Как и наши ближайшие союзники, мы будем сотрудничать, где это возможно, и противостоять, где это необходимо", - пообещал Лэмми.

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