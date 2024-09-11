Британия выделяет Украине новый пакет помощи на $780 млн

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми объявил о выделении Украине нового пакета помощи стоимостью более 780 млн долларов.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми объявил о выделении Украине нового пакета помощи стоимостью более 780 млн долларов.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Британии.

"Поддержка Великобританией Украины непоколебима. Наше обязательство по поддержке на сумму свыше 600 млн фунтов стерлингов (780 млн долларов) является последним вкладом нашей постоянной поддержки Украине. Это предоставит жизненно важную поддержку украинцам, которые будут продолжать терпеть неустанные нападения России", - отметил Лемми.

Уточняется, что Британия предоставит Украине 310 млн долларов на гуманитарные нужды и 484 млн долларов в виде кредитных гарантий, предоставленных Всемирным банком для поддержки жизненно важных государственных услуг, включая поддержку школ и больниц, оплату труда государственных служащих и финансирование пенсий.

Министр обороны Британии Джон Хили сегодня также объявил, что сотни дополнительных ракет ПВО, десятки тысяч дополнительных артиллерийских боеприпасов и больше бронетехники будут доставлены в Украину до конца этого года, говорится в сообщении.