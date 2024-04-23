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Британия выделит полмиллиарда фунтов на помощь Украине

Британия выделит полмиллиарда фунтов на помощь Украине Глава правительства Великобритании Риши Сунак в ходе предстоящего во вторник визита в Польшу объявит о выделении нового пакета военной помощи для Киева на £500 млн ($617 млн).
Другие страны
23 апреля 2024 г. 03:12
Британия выделит полмиллиарда фунтов на помощь Украине

Глава правительства Великобритании Риши Сунак в ходе предстоящего во вторник визита в Польшу объявит о выделении нового пакета военной помощи для Киева на £500 млн ($617 млн).

Как передает Report со ссылкой на канцелярию премьер-министра, в него войдут больше 1,6 тыс. ракет, предназначенных как для нанесения ударов по позициям противника, так и для систем ПВО.

Пакет помощи также будет включать 60 малых плавсредств, тип которых пока не называется, и свыше 4 млн патронов.

По словам Сунака, выдержки из заявления которого приводятся в документе, новый пакет помощи должен позволить Украине "дать решительный отпор России". Глава британского правительства также повторил тезис о том, что РФ "не остановится на границе с Польшей", если позволить ей одержать победу в войне с Украиной.

12 января Сунак объявил об увеличении помощи Украине в 2024 году до £2,5 млрд ($3,1 млрд по текущему курсу). Теперь эта сумма составит £3 млрд ($3,7 млрд). В 2022-2023 годах Великобритания предоставляла Украине военную помощь на сумму £2,3 млрд ($2,9 млрд по текущему курсу) ежегодно. После начала российской специальной военной операции Лондон среди прочего передал Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow, танки Challenger 2, самоходные гаубицы AS90 и реактивные системы залпового огня M270.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya Ukraynaya yardım üçün yarım milyard funt sterlinq ayırır

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