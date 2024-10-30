Британия выделит на оборону дополнительно $3,7 млрд

Глава Минфина Великобритании Рейчел Ривс намерена дополнительно выделить национальным вооруженным силам почти 3 млрд фунтов стерлингов ($3,7 млрд).

Глава Минфина Великобритании Рейчел Ривс намерена дополнительно выделить национальным вооруженным силам почти 3 млрд фунтов стерлингов ($3,7 млрд).

Как передает Report , об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По ее информации, о выплате, которая будет носить единовременный характер, объявят во время бюджетного послания лейбористского правительства. С ним Ривс должна выступить в Палате общин (нижней палате парламента) 30 октября, представив бюджет на 2025 год.

В статье говорится, что 400 млн фунтов из дополнительного пакета финансирования в размере 2,9 млрд фунтов должны пойти на 6%-ное повышение окладов военнослужащих. Средства также будут направлены на восстановление запасов вооружения взамен того, что было передано Украине.

При этом The Daily Telegraph отмечает, что Ривс не сделает никакого заявления по поводу долгосрочного увеличения расходов на оборону. По сведениям издания, они останутся на нынешнем уровне - около 2,3% от размера ВВП.