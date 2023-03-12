Британия выделит Франции $576 млн для борьбы с нелегальной иммиграцией

В Великобритании заявили, что выплатят 576 миллионов долларов в течение следующих трех лет в рамках сделки с Францией по борьбе с нелегальной иммиграцией через Ла-Манш.

В Великобритании заявили, что выплатят 576 миллионов долларов в течение следующих трех лет в рамках сделки с Францией по борьбе с нелегальной иммиграцией через Ла-Манш.

Об этом Report передает со ссылкой на телеканал CNN.

О сделке было объявлено во время совместного саммита премьер-министра Великобритании Риши Сунака и его французского коллеги Эммануэля Макрона в Париже.

Деньги пойдут на финансирование нового центра содержания мигрантов во Франции и на развертывание 500 французских агентов безопасности и поддержки, "чтобы обеспечить быстрое обнаружение попыток пересечения" на небольших судах, говорится в совместном заявлении двух стран.