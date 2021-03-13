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Британия выделит более 111 млрд долларов на модернизацию ВС

Британия выделит более 111 млрд долларов на модернизацию ВС Правительство Великобритании также готово рассмотреть возможность приобретения барражирующих боеприпасов, которые известны как "дроны-самоубийцы
Другие страны
13 марта 2021 г. 09:34
Британия выделит более 111 млрд долларов на модернизацию ВС

Власти Великобритании направят порядка 80 млрд фунтов стерлингов (111,3 млрд долларов США) на модернизацию вооруженных сил в ближайшие четыре года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу газета The Daily Telegraph.

За 10 лет объем выделенных средств на эти цели может составить около 200 млрд фунтов стерлингов (278,4 млрд долларов США).

Издание указало, что в рамках адаптации к современным условиям боевых действий правительство Соединенного Королевства планирует усовершенствовать имеющиеся в распоряжении вооружения, в частности модернизировать основной танк сухопутных сил Challenger 2. Кроме того, Лондон намерен положить конец эпохе сокращения у себя арсенала ядерных боезарядов и перейти к наращиванию их числа. В настоящий момент британские власти располагают примерно 180 ядерными боеголовками.

Газета отметила, что Лондон готов наращивать свой ядерный потенциал "из-за опасений увеличения ядерного арсенала Китая". Ранее в Минобороны Великобритании подтвердили, что правительство также решило обновить систему баллистических ракет Trident, которыми вооружены подлодки типа Vanguard. Более того, сами эти субмарины к началу 2030-х годов, как ожидается, будут заменены на подлодки типа Dreadnought.

Правительство Великобритании также готово рассмотреть возможность приобретения барражирующих боеприпасов, которые известны как "дроны-самоубийцы". "Технологии совершенствуются, и это должно беспокоить нас. Сегодня все - от террористов до иностранных государств - обладают современными видами вооружений", - приводит The Daily Telegraph слова представителя британского кабмина.

Газета также проинформировала, что со следующего года Великобритания планирует прекратить эксплуатацию 758 боевых машин пехоты (БМП) Warrior. В то же время ожидается, что Лондон откажется от планов покупки 138 американских истребителей F-35 Lightning II. По сведениям издания, на текущий момент королевство взяло на себя обязательства о приобретении лишь 48 данных самолетов за 9,1 млрд фунтов стерлингов (12,6 млрд долларов США) к концу 2025 года.

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