Британия выделит более 111 млрд долларов на модернизацию ВС

Правительство Великобритании также готово рассмотреть возможность приобретения барражирующих боеприпасов, которые известны как "дроны-самоубийцы

Власти Великобритании направят порядка 80 млрд фунтов стерлингов (111,3 млрд долларов США) на модернизацию вооруженных сил в ближайшие четыре года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу газета The Daily Telegraph.

За 10 лет объем выделенных средств на эти цели может составить около 200 млрд фунтов стерлингов (278,4 млрд долларов США).

Издание указало, что в рамках адаптации к современным условиям боевых действий правительство Соединенного Королевства планирует усовершенствовать имеющиеся в распоряжении вооружения, в частности модернизировать основной танк сухопутных сил Challenger 2. Кроме того, Лондон намерен положить конец эпохе сокращения у себя арсенала ядерных боезарядов и перейти к наращиванию их числа. В настоящий момент британские власти располагают примерно 180 ядерными боеголовками.

Газета отметила, что Лондон готов наращивать свой ядерный потенциал "из-за опасений увеличения ядерного арсенала Китая". Ранее в Минобороны Великобритании подтвердили, что правительство также решило обновить систему баллистических ракет Trident, которыми вооружены подлодки типа Vanguard. Более того, сами эти субмарины к началу 2030-х годов, как ожидается, будут заменены на подлодки типа Dreadnought.

Правительство Великобритании также готово рассмотреть возможность приобретения барражирующих боеприпасов, которые известны как "дроны-самоубийцы". "Технологии совершенствуются, и это должно беспокоить нас. Сегодня все - от террористов до иностранных государств - обладают современными видами вооружений", - приводит The Daily Telegraph слова представителя британского кабмина.

Газета также проинформировала, что со следующего года Великобритания планирует прекратить эксплуатацию 758 боевых машин пехоты (БМП) Warrior. В то же время ожидается, что Лондон откажется от планов покупки 138 американских истребителей F-35 Lightning II. По сведениям издания, на текущий момент королевство взяло на себя обязательства о приобретении лишь 48 данных самолетов за 9,1 млрд фунтов стерлингов (12,6 млрд долларов США) к концу 2025 года.