О нас

Британия выделит 3 млрд фунтов для Украины

Британия выделит 3 млрд фунтов для Украины Великобритания выделит для Украины еще один пакет финансовой помощи в размере 3 млрд фунтов. Часть средств пойдет на военную поддержку.
Другие страны
3 августа 2022 г. 21:26
Британия выделит 3 млрд фунтов для Украины

Великобритания выделит для Украины еще один пакет финансовой помощи в размере 3 млрд фунтов. Часть средств пойдет на военную поддержку.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, министр финансов Надим Захави поддержал решение о выделении для Украины предэкспортного финансирования через государственное агентство UK Export Finance (UKEF).

Из этих средств 2,3 млрд фунтов планируют отправить на оборонные нужды. Остальные 700 млн фунтов отдадут компаниям, которые заявят о желании помочь Украине в послевоенном восстановлении.

По данным издания, компании BAE Systems и Babcock International уже готовы подписать индивидуальные контракты о сотрудничестве.

Глава британского Минфина подчеркнул, что необходимо поддерживать Украину всеми методами и средствами, поскольку это является свидетельством того, что Британия верит в ее будущее как государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Золото подорожало на фоне ослабления доллара
Золото подорожало на фоне ослабления доллара
28 июля 2022 г. 10:41
ЕК предложила удалить РФ с карт развития трансъевропейской транспортной сети
ЕК предложила удалить РФ с карт развития трансъевропейской транспортной сети
28 июля 2022 г. 17:22
Мечеть Абу-Бакр будет функционировать под новым названием
Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием
29 июля 2022 г. 13:19
В Азербайджане начинается этап тестового экзамена по сертификации учителей
В Азербайджане начинается этап тестового экзамена по сертификации учителей
30 июля 2022 г. 10:17
МВД прокомментировало информацию о больших пробках во время фестиваля Yaylaq
МВД прокомментировало информацию о больших пробках во время фестиваля Yaylaq
31 июля 2022 г. 12:26
AZAL увеличил экспортные доходы более чем в 32 раза
AZAL увеличил экспортные доходы более чем в 32 раза
1 августа 2022 г. 14:30
Рэмзи стал игроком «Ниццы»
Рэмзи стал игроком «Ниццы»
2 августа 2022 г. 06:57
Президент Ирана отправится в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
Президент Ирана отправится в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
2 августа 2022 г. 11:19
В Азербайджане число принимающих бесконтактные платежи POS-терминалов выросло на 49%
В Азербайджане число принимающих бесконтактные платежи POS-терминалов выросло на 49%
2 августа 2022 г. 17:50
В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
3 августа 2022 г. 12:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi