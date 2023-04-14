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Британия выделила свыше 800 млн долларов на разработку нового истребителя

Британия выделила свыше 800 млн долларов на разработку нового истребителя Британские власти выделили 656 млн фунтов (822 млн долларов) корпорации BAE Systems на разработку нового истребителя совместно с Японией и Италией.
Другие страны
14 апреля 2023 г. 11:57
Британия выделила свыше 800 млн долларов на разработку нового истребителя

Британские власти выделили 656 млн фунтов (822 млн долларов) корпорации BAE Systems на разработку нового истребителя совместно с Японией и Италией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

"Новый транш финансирования [разработки] будущего истребителя поможет объединить технологии и знания нашей страны и партнеров - как из Европы, так и из Азиатско-Тихоокеанского региона", - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Ожидается, что к 2025 году Соединенное Королевство инвестирует в проект 2 млрд фунтов (2,5 млрд долларов).

О слиянии программ разработки истребительного комплекса нового поколения "Темпест" Италии и Великобритании и F-X Японии в единую инициативу GCAP (Global Combat Air Programme) было объявлено 9 декабря 2022 года. Согласно заявлению, цель проекта - создать новейший истребитель, который поступит на вооружение до конца 2035 года. Среди ведущих фирм-подрядчиков - британская корпорация BAE Systems, японская Mitsubishi Heavy Industries и итальянская Leonardo.

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