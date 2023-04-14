Британия выделила свыше 800 млн долларов на разработку нового истребителя

Британские власти выделили 656 млн фунтов (822 млн долларов) корпорации BAE Systems на разработку нового истребителя совместно с Японией и Италией.

Британские власти выделили 656 млн фунтов (822 млн долларов) корпорации BAE Systems на разработку нового истребителя совместно с Японией и Италией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

"Новый транш финансирования [разработки] будущего истребителя поможет объединить технологии и знания нашей страны и партнеров - как из Европы, так и из Азиатско-Тихоокеанского региона", - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Ожидается, что к 2025 году Соединенное Королевство инвестирует в проект 2 млрд фунтов (2,5 млрд долларов).

О слиянии программ разработки истребительного комплекса нового поколения "Темпест" Италии и Великобритании и F-X Японии в единую инициативу GCAP (Global Combat Air Programme) было объявлено 9 декабря 2022 года. Согласно заявлению, цель проекта - создать новейший истребитель, который поступит на вооружение до конца 2035 года. Среди ведущих фирм-подрядчиков - британская корпорация BAE Systems, японская Mitsubishi Heavy Industries и итальянская Leonardo.