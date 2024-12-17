Британия выделила очередной транш помощи Украине для восстановления энергоинфраструктуры

Правительство Великобритании выделило Украине дополнительные 35 млн фунтов (приблизительно 44,5 млн долларов США).

Правительство Великобритании выделило Украине дополнительные 35 млн фунтов (приблизительно 44,5 млн долларов США).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией британского премьера Кира Стармера.

Отмечается, что эти средства предназначены для восстановления энергетической инфраструктуры и оказания гуманитарной помощи жителям Украины.

"20 млн фунтов (25,4 млн долларов) из предоставляемого Лондоном финансового пакета должны пойти на экстренное покрытие энергетических нужд страны и ремонт поврежденных энергосетей, а также на меры по их защите", - говорится в сообщении.

Среди прочего эти средства направят на реализацию проекта, который обеспечит Украине дополнительные 20 МВт мощностей, уточнили в канцелярии.

Также еще 15 млн фунтов (19,1 млн долларов) предназначены для оказания гуманитарной помощи наиболее уязвимым гражданам в период зимних холодов. Часть этих средств будет предоставлена через Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.