Британия выделила очередной транш помощи Украине для восстановления энергоинфраструктуры

Правительство Великобритании выделило Украине дополнительные 35 млн фунтов (приблизительно 44,5 млн долларов США).
Как передает Report, об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией британского премьера Кира Стармера.
Отмечается, что эти средства предназначены для восстановления энергетической инфраструктуры и оказания гуманитарной помощи жителям Украины.
"20 млн фунтов (25,4 млн долларов) из предоставляемого Лондоном финансового пакета должны пойти на экстренное покрытие энергетических нужд страны и ремонт поврежденных энергосетей, а также на меры по их защите", - говорится в сообщении.
Среди прочего эти средства направят на реализацию проекта, который обеспечит Украине дополнительные 20 МВт мощностей, уточнили в канцелярии.
Также еще 15 млн фунтов (19,1 млн долларов) предназначены для оказания гуманитарной помощи наиболее уязвимым гражданам в период зимних холодов. Часть этих средств будет предоставлена через Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.