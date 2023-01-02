Британия выделила $90,5 млн на сокращение зависимости от ядерного топлива из РФ

Правительство Великобритании выделило 75 млн фунтов (90,5 млн долларов) на увеличение производства ядерного топлива в королевстве.

Правительство Великобритании выделило 75 млн фунтов (90,5 млн долларов) на увеличение производства ядерного топлива в королевстве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник британским министерством по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии.

"В июне лидеры стран "Группы семи" договорились об осуществлении согласованных действий с целью сократить зависимость от поставок ядерных и сопутствующих товаров для гражданской сферы из России, в том числе стремиться к диверсификации поставок урана и мощностей по производству ядерного топлива. В настоящий момент России принадлежит 20% мировых мощностей по переработке урана и 40% мощностей по его обогащению, - отметили в ведомстве. - Британский Фонд ядерного топлива в размере 75 млн фунтов укрепит энергобезопасность страны, стимулируя инвестиции в разработку и коммерциализацию производства ядерного топлива на территории страны, в том числе посредством внедрения передовых топливных технологий".

Правительственное финансирование должно пойти на создание в королевстве мощностей по переработке как вновь добытого, так и регенерированного урана. Для этих целей 13 млн фунтов (15,7 млн долларов) выделены ядерным производствам в английском Престоне, который обеспечивает топливом британские газоохлаждаемые реакторы. На 50 млн фунтов (60 млн долларов) могут претендовать компании, чьи проекты будут существенно способствовать диверсификации рынка ядерного топлива. В первую очередь речь идет о производстве в Великобритании топлива для реакторов на легкой воде, а также новых видов топлива для малых модульных реакторов (ММР). Среди прочего, это HALEU - металлическое высокопробное низкообогащенное ядерное топливо.

Глава британской ассоциации ядерной промышленности Том Грейтрекс выразил надежду на то, что правительственный проект в перспективе позволит Великобритании нарастить экспорт ядерного топлива.

К 2050 году Соединенное Королевство планирует производить на АЭС четверть необходимой стране энергии. К тому времени их суммарная мощность должна достигнуть 24 ГВт против нынешних 7 ГВт при пиковом показателе в 12,7 ГВт, который был достигнут в 1994 году. Ключевую роль в этом отводится ММР мощностью до 450 МВт каждый, которые создает компания Rolls-Royce, планируя запустить первый из них в 2030 году.