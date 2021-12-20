Британия выделила 37 млн долларов на вакцинацию бездомных от COVID-19

Правительство Великобритании выделило 28 млн фунтов стерлингов (37 млн долларов США) для проведения вакцинации бездомных людей от коронавируса.

Правительство Великобритании выделило 28 млн фунтов стерлингов (37 млн долларов США) для проведения вакцинации бездомных людей от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

Численность бездомных в Соединенном Королевстве в 2020 году сократилось на 37% по сравнению с предыдущим годом. В течение ближайших трех лет правительство выделит 2 млрд фунтов (2,6 млрд долларов) для искоренения проблемы бездомности.

По данным телеканала Sky News и ряда других британских СМИ, правительственные эксперты рекомендуют властям королевства как можно скорее ввести жесткие ограничительные меры, предупреждая, что уже в январе ежедневное число госпитализаций больных COVID-19 может увеличиться более чем в три раза - с нынешних 900 до 3 тыс. Крайне быстрые темпы распространения "омикрон"-штамма также грозят привести к временному дефициту работников целого ряда ключевых отраслей и социальных служб, в том числе медиков. Для того, чтобы смягчить потенциальный кризис, специалисты рекомендуют не ждать с решительными мерами до католического Рождества (25 декабря).