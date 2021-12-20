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Британия выделила 37 млн долларов на вакцинацию бездомных от COVID-19

Британия выделила 37 млн долларов на вакцинацию бездомных от COVID-19 Правительство Великобритании выделило 28 млн фунтов стерлингов (37 млн долларов США) для проведения вакцинации бездомных людей от коронавируса.
Другие страны
20 декабря 2021 г. 19:32
Британия выделила 37 млн долларов на вакцинацию бездомных от COVID-19

Правительство Великобритании выделило 28 млн фунтов стерлингов (37 млн долларов США) для проведения вакцинации бездомных людей от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

Численность бездомных в Соединенном Королевстве в 2020 году сократилось на 37% по сравнению с предыдущим годом. В течение ближайших трех лет правительство выделит 2 млрд фунтов (2,6 млрд долларов) для искоренения проблемы бездомности.

По данным телеканала Sky News и ряда других британских СМИ, правительственные эксперты рекомендуют властям королевства как можно скорее ввести жесткие ограничительные меры, предупреждая, что уже в январе ежедневное число госпитализаций больных COVID-19 может увеличиться более чем в три раза - с нынешних 900 до 3 тыс. Крайне быстрые темпы распространения "омикрон"-штамма также грозят привести к временному дефициту работников целого ряда ключевых отраслей и социальных служб, в том числе медиков. Для того, чтобы смягчить потенциальный кризис, специалисты рекомендуют не ждать с решительными мерами до католического Рождества (25 декабря).

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