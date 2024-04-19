Британия выделила 187 млн долларов на поддержку энергетики Украины

Великобритания выделит почти 150 млн фунтов стерлингов (187 млн долларов) для поддержки энергетического сектора Украины, пострадавшего в результате обстрелов.

Великобритания выделит почти 150 млн фунтов стерлингов (187 млн долларов) для поддержки энергетического сектора Украины, пострадавшего в результате обстрелов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении постоянного представителя Великобритании при ОБСЕ Нила Голланда, опубликованном на сайте правительства.

По словам Голланда, Россия систематически проводит воздушные атаки на объекты энергетической сферы Украины, в результате чего многие учреждения вынуждены использовать резервные источники питания, а миллионы людей столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии, отопления и водоснабжения.

"Мы продолжаем работать с партнерами G7+, чтобы помочь Украине отремонтировать, защитить и восстановить свою энергетическую систему", - заявил Голланд.