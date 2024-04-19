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Британия выделила 187 млн долларов на поддержку энергетики Украины

Британия выделила 187 млн долларов на поддержку энергетики Украины Великобритания выделит почти 150 млн фунтов стерлингов (187 млн долларов) для поддержки энергетического сектора Украины, пострадавшего в результате обстрелов.
Другие страны
19 апреля 2024 г. 19:29
Британия выделила 187 млн долларов на поддержку энергетики Украины

Великобритания выделит почти 150 млн фунтов стерлингов (187 млн долларов) для поддержки энергетического сектора Украины, пострадавшего в результате обстрелов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении постоянного представителя Великобритании при ОБСЕ Нила Голланда, опубликованном на сайте правительства.

По словам Голланда, Россия систематически проводит воздушные атаки на объекты энергетической сферы Украины, в результате чего многие учреждения вынуждены использовать резервные источники питания, а миллионы людей столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии, отопления и водоснабжения.

"Мы продолжаем работать с партнерами G7+, чтобы помочь Украине отремонтировать, защитить и восстановить свою энергетическую систему", - заявил Голланд.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya Ukrayna enerji sektorunu dəstəkləmək üçün 150 milyon funt ayırır

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