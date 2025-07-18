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Британия ввела санкции в отношении 18 россиян

Британия ввела санкции в отношении 18 россиян Великобритания ввела санкции в отношении 18 граждан России, причастных к кибератакам.
Другие страны
18 июля 2025 г. 17:08
Британия ввела санкции в отношении 18 россиян

Великобритания ввела санкции в отношении 18 граждан России, причастных к кибератакам.

Как передает Report. об этом говорится в обновленном черном списке, опубликованном МИД Соединенного Королевства.

В него вошли сотрудникои различных подразделений Главного управления Генштаба ВС РФ, действия которых, согласно формулировке в санкционном списке, были направлены на "подрыв целостности, процветания или безопасности Соединенного Королевства либо другого государства". Под санкции с аналогичными формулировками также подпал 161‑й Центр подготовки специалистов особого назначения.

МИД отметил, что упомянутые лица являются офицерами военной разведки, причастными к операции в Украине и "нацеливанию в прошлом на устройство Юлии Скрипаль с помощью вредоносной программы". Последнее событие, согласно версии Лондона, произошло за пять лет до отравления в Солсбери в 2018 году бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии.

Под санкции также подпало российское информагентство "Африканская инициатива" и его руководители.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya 18 Rusiya vətəndaşına qarşı sanksiyalar tətbiq edib

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