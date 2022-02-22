О нас
Аудио новости

Британия ввела санкции против приближенных к президенту РФ лиц и пяти банков

Британия ввела санкции против приближенных к президенту РФ лиц и пяти банков Великобритания вводит санкции против пяти российских банков - "Россия", "Промсвязьбанк", "Индустриальный сберегательный банк", "Черноморский банк развития и реконструкции" и "Генбанк", а также против близких к президенту России предпринимателей Геннадия Т
Другие страны
22 февраля 2022 г. 17:54
Британия ввела санкции против приближенных к президенту РФ лиц и пяти банков

Великобритания вводит санкции против пяти российских банков - "Россия", "Промсвязьбанк", "Индустриальный сберегательный банк", "Черноморский банк развития и реконструкции" и "Генбанк", а также против близких к президенту России предпринимателей Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.

Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом в парламенте объявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

Все активы этих людей и банков в Британии будут заморожены, Ротенбергам и Тимченко будет закрыт въезд в Великобританию, кроме того, всем британским компаниям и подданным будет запрещено любое сотрудничество с ними.

Джонсон отметил, что это только "первый транш" санкций, которые его правительство готово ввести и при необходимости могут быть введены и другие ограничения.

Он также заявил, что Европе следует готовиться к полномасштабному военному наступлению России на Украину, и предупредил, что в худшем случае европейская страна с населением 44 млн человек станет мишенью агрессии, начатой безо всякой обоснованности. Премьер призвал всех попытаться найти мирный выход из сложившегося кризиса.

"Мы продолжим добиваться дипломатического решения до последнего, по возможности, момента, но мы должны принять к сведению, что ни к одному из наших посланий не прислушались", - заявил Джонсон, выступая в палате общин.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

США объявят о санкциях в отношении России в ближайшие часы
США объявят о санкциях в отношении России в ближайшие часы
22 февраля 2022 г. 17:37
МИД Австрии вызвал посла России в Вене
МИД Австрии вызвал посла России в Вене
22 февраля 2022 г. 14:24
Премьер Британии: 22 февраля введем против РФ ограниченный пакет санкций
Премьер Британии: 22 февраля введем против РФ ограниченный пакет санкций
22 февраля 2022 г. 13:25
Индия начала эвакуировать своих граждан из Украины
Индия начала эвакуировать своих граждан из Украины
22 февраля 2022 г. 12:22
Боррель: Сегодня ЕС утвердит новые санкции против России из-за ДНР и ЛНР
Боррель: Сегодня ЕС утвердит новые санкции против России из-за ДНР и ЛНР
22 февраля 2022 г. 11:33
Австралия готова объявить санкции против России из-за признания ЛНР и ДНР
Австралия готова объявить санкции против России из-за признания ЛНР и ДНР
22 февраля 2022 г. 10:41
В Казахстане арестовали бывшего министра обороны
В Казахстане арестовали бывшего министра обороны
22 февраля 2022 г. 10:27
ОБСЕ назвала признание Россией ДНР и ЛНР нарушением минских соглашений
ОБСЕ назвала признание Россией "ДНР" и "ЛНР" нарушением минских соглашений
22 февраля 2022 г. 08:53
В ООН сожалеют о решении России направить военные силы на восток Украины
В ООН сожалеют о решении России направить военные силы на восток Украины
22 февраля 2022 г. 07:42
Путин: При вступлении в НАТО Украина будет служить плацдармом для удара по России
Путин: При вступлении в НАТО Украина будет служить плацдармом для удара по России
22 февраля 2022 г. 07:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi