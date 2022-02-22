Британия ввела санкции против приближенных к президенту РФ лиц и пяти банков

Великобритания вводит санкции против пяти российских банков - "Россия", "Промсвязьбанк", "Индустриальный сберегательный банк", "Черноморский банк развития и реконструкции" и "Генбанк", а также против близких к президенту России предпринимателей Геннадия Т

Великобритания вводит санкции против пяти российских банков - "Россия", "Промсвязьбанк", "Индустриальный сберегательный банк", "Черноморский банк развития и реконструкции" и "Генбанк", а также против близких к президенту России предпринимателей Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.

Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом в парламенте объявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

Все активы этих людей и банков в Британии будут заморожены, Ротенбергам и Тимченко будет закрыт въезд в Великобританию, кроме того, всем британским компаниям и подданным будет запрещено любое сотрудничество с ними.

Джонсон отметил, что это только "первый транш" санкций, которые его правительство готово ввести и при необходимости могут быть введены и другие ограничения.

Он также заявил, что Европе следует готовиться к полномасштабному военному наступлению России на Украину, и предупредил, что в худшем случае европейская страна с населением 44 млн человек станет мишенью агрессии, начатой безо всякой обоснованности. Премьер призвал всех попытаться найти мирный выход из сложившегося кризиса.

"Мы продолжим добиваться дипломатического решения до последнего, по возможности, момента, но мы должны принять к сведению, что ни к одному из наших посланий не прислушались", - заявил Джонсон, выступая в палате общин.