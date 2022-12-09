Британия ввела санкции против представителей силовых структур и политиков РФ и Молдовы

Великобритания ввела ограничительные меры в отношении представителей ФСБ и ВС РФ, а также молдавских политиков Илана Шора и Владимира Плахотнюка.

Великобритания ввела ограничительные меры в отношении представителей ФСБ и ВС РФ, а также молдавских политиков Илана Шора и Владимира Плахотнюка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обновленном в пятницу санкционном списке на сайте правительства Соединенного Королевства.

Санкции, подразумевающие запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов в случае их обнаружения, были применены в отношении замначальника 534-го военного следственного отдела по Черноморскому флоту Валентина Опарина, сотрудника 1-го управления Службы по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом ФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю Андрея Тишенина, сотрудника ФСБ Артура Шамбазова и начальника отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Ростовской области Олега Ткаченко. Все они были внесены в санкционный список Великобритании из-за якобы имевших место случаев нарушения прав человека.