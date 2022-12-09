О нас

Британия ввела санкции против представителей силовых структур и политиков РФ и Молдовы

Британия ввела санкции против представителей силовых структур и политиков РФ и Молдовы Великобритания ввела ограничительные меры в отношении представителей ФСБ и ВС РФ, а также молдавских политиков Илана Шора и Владимира Плахотнюка.
Другие страны
9 декабря 2022 г. 13:06
Британия ввела санкции против представителей силовых структур и политиков РФ и Молдовы

Великобритания ввела ограничительные меры в отношении представителей ФСБ и ВС РФ, а также молдавских политиков Илана Шора и Владимира Плахотнюка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обновленном в пятницу санкционном списке на сайте правительства Соединенного Королевства.

Санкции, подразумевающие запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов в случае их обнаружения, были применены в отношении замначальника 534-го военного следственного отдела по Черноморскому флоту Валентина Опарина, сотрудника 1-го управления Службы по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом ФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю Андрея Тишенина, сотрудника ФСБ Артура Шамбазова и начальника отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Ростовской области Олега Ткаченко. Все они были внесены в санкционный список Великобритании из-за якобы имевших место случаев нарушения прав человека.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке UK imposes sanctions against representatives of Russian and Moldovan power structures and politicians

Другие новости из категории

Канада ввела санкции против РФ, Ирана и Мьянмы за нарушение прав человека
Канада ввела санкции против РФ, Ирана и Мьянмы за нарушение прав человека
9 декабря 2022 г. 13:15
Путин: США агрессивно расширяют географию экспансии НАТО 
Путин: США агрессивно расширяют географию экспансии НАТО 
9 декабря 2022 г. 12:51
Конфискация активов российских олигархов будет происходить по уголовным обвинениям
Конфискация активов российских олигархов будет происходить по уголовным обвинениям
9 декабря 2022 г. 12:22
Саудовская Аравия и КНР будут содействовать мирному характеру иранской ядерной программы
Саудовская Аравия и КНР будут содействовать мирному характеру иранской ядерной программы
9 декабря 2022 г. 11:20
Американская баскетболистка прибудет в США в пятницу ночью
Американская баскетболистка прибудет в США в пятницу ночью
9 декабря 2022 г. 10:44
Главой австралийской службы внешней разведки впервые в истории назначили женщину
Главой австралийской службы внешней разведки впервые в истории назначили женщину
9 декабря 2022 г. 10:16
Великобритания, Италия и Япония разработают новый истребитель
Великобритания, Италия и Япония разработают новый истребитель
9 декабря 2022 г. 09:26
Круизный лайнер с 300 заразившимися COVID вернулся в Сидней из Новой Зеландии
Круизный лайнер с 300 заразившимися COVID вернулся в Сидней из Новой Зеландии
9 декабря 2022 г. 09:11
СМИ: США планируют ввести новые ограничения в отношении России и Китая
СМИ: США планируют ввести новые ограничения в отношении России и Китая
9 декабря 2022 г. 08:57
НАТО окажет поддержку Молдове в укреплении национальной безопасности
НАТО окажет поддержку Молдове в укреплении национальной безопасности
9 декабря 2022 г. 08:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi